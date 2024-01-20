Российские захватчики установили мины на территории временно оккупированной Запорожской АЭС.
Как сообщает МАГАТЭ, 18 января эксперты агентства посетили станцию, в том числе все шесть основных диспетчерских пунктов. Они узнали, сколько людей работает на станции, но не смогли установить их квалификацию и опыт.
Также представители МАГАТЭ получили доступ к реакторному залу энергоблока №6, хотя их все еще не пускают в другие реакторные залы, машинные залы и на крыши реакторов. Как пояснил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, это необходимо для мониторинга ядерной безопасности и соблюдения пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.
Кроме того, россияне вновь установили мины по периметру станции. Речь идет о буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, которая была разминирована в 2023 году. Сейчас эта зона считается закрытой и не доступна для персонала АЭС. Гросси подчеркнул, что подобная ситуация несовместима со стандартами безопасности МАГАТЭ.
На прошлой неделе эксперты агентства обсудили с сотрудниками ЗАЭС техническое обслуживание станции. Работники показали представителям МАГАТЭ план технического обслуживания на 2024 год, который включает важные работы по ядерной безопасности.
В этом году приоритетом для станции является техническое обслуживание систем безопасности и важных мероприятий, которые не проводились в прошлом году. Ежегодный план технического обслуживания включает системы безопасности, дизельные генераторы, одиночные трансформаторы и распределительную станцию 750 кВ.
Ситуация на ЗАЭС: что известно
Запорожская атомная электростанция была оккупирована в марте 2022 года и с тех пор не раз находилась на грани катастрофы.
Последний из таких случаев произошел 2 декабря, когда на ЗАЭС был очередной блэкаут.
3 января международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что российские оккупанты впервые запретили его экспертами проверить реакторные залы.
В Энергоатоме подчеркнули, что недопуск инспекторов является попыткой скрыть реальную ситуацию на станции.