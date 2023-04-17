Инцидентом занимается местная полиция.

В российском Краснодаре мать продемонстрировала "уникальные" методы воспитания подростка. Женщина в лифте многоэтажке избила дочь из-за прически.

На обнародованном видео в соцсетях видно, как женщина с тумаками набросилась на девочку-подростка. При этом она использует ненормативную лексику в адрес ребенка. Возможной причиной агрессии стала прическа девочки.

Отмечается, что женщина в разводе и у нее двое детей. По словам местных жителей, девочка систематически подвергается насилию.

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"На основании выявленной в СМИ публикации сотрудниками краснодарской полиции инициативно назначено проведение проверки, в ходе которой действиям женщины будет дана правовая оценка. Также будут обследованы социально-бытовые условия проживания несовершеннолетней. По окончанию разбирательства будет принято законное процессуальное решение с учетом наличия либо отсутствия телесных повреждений у ребенка", - сообщил начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Унижения и насилие против детей в России - последние новости

В Российской Федерации учитель истории продемонстрировал школьникам все "величие" российских методов воспитания и пригрозил "обоссать" шестиклассника.

Инцидент случился в поселке Бажова Челябинской области в школе №4. Там учитель истории решил "наказать" 12-летнего школьника за "плохое чтение".

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