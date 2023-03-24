В Челябинской области учитель истории решил применить свои методы воспитания в отношении шестиклассника.

В Российской Федерации местный учитель истории продемонстрировал школьникам все "величие" российских методов воспитания и пригрозил "обоссать" шестиклассника. Ранее конфликт со своим классом возник у одного из российских учителей в Курске.

Инцидент случился в поселке Бажова (Челябинская область) в школе №4. Там учитель истории решил "наказать" 12-летнего школьника за "плохое чтение". По предварительным данным, речь идет о Даниле Плотникове, который в 2019 году он баллотировался в мэры Копейска, пишет "Каспаров.ru".

По данным российских СМИ, конфликт между учителем и учеником произошел 22 марта. Соответствующий фрагмент "буллинга" удалось записать одному из одноклассников жертвы российского воспитания. Аудиофайл появился в сообществе "Нетипичный Челябинск" в местной социальной сети "ВКонтакте".

Видео дня

На записи слышно, как учитель отчитывает ребенка, требует несколько раз извиниться, встать на колени, а затем начинает угрожать.

"Ты что так себя ведешь-то, сопля зеленая? Я тебя обоссу сейчас, понял?" - говорит он.

СМИ уточняют, что после публичной "порки" ребенка педагог отработал еще два дня и больше в школу не приходил, однако руководство заведения его все еще не уволило.

По словам местной директрисы, в этом деле нужно до конца разобраться, кто прав, а кто виноват.

В России "практикуют" свои методы воспитания школьников

Отметим, что случай с избиением шестиклассника - это далеко не первое подобное происшествие, связанное с насильственными методами воспитания, которые, судя по всему, достаточно часто практикуют в РФ.

Недавно на одной из детских площадок местному школьнику также сломала хребет российская "мамочка", которая решила, что ребенок обидел ее сына.

Также недавно российском Магнитогорске организовали массовый заплыв детей с автоматами, посчитав нормой, с девства приучать малолетних россиян к оружию.

Вас также могут заинтересовать новости: