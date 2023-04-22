Губернатор пообещал, что энергоснабжение восстановят, как только "станет безопасно".

В Курской области несколько сел остались без света. Власти региона традиционно обвинили во всем обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Информацией об этом поделился губернатор Курской области Роман Старовойт в личном Telegram-канале. Он написал: "Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка".

По словам Старовойта, энергетики начнут ремонтировать сети, как только "станет безопасно". Никаких подтверждений обстрела губернатор традиционно не предоставил. Украинская сторона никак не комментировала происшествие. Однако высшее руководство нашего государство неоднократно сообщало, что удары по РФ не наносятся.

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В Белгороде 20 апреля прогремел мощный взрыв, после которого на одной из улиц образовалась огромная воронка. Представители Минобороны РФ назвали причиной инцидента "нештатный сход авиационного боеприпаса". Из-за падения бомбы пострадали трое человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 апреля заявил, что ВСУ якобы обстреляли село Терезовка и повредили жилые дома.

Российские СМИ в тот же день написали о падении в Брянске беспилотника с бомбой внутри. Сообщалось, что БПЛА переносил заряд из пластического взрывчатого вещества.

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