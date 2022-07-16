Вражеский Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" украинские штурмовики над Новой Каховкой.

Российские войска совершили неудачные попытки атак позиций украинских сил на Херсонском направлении.

Об этом говорится в ночном сводке ОК Пивдень.

Удары оккупанты осуществляли утром и в полдень 15 июля с вертолетов.

"Враг успеха не имел, был вынужден, уклоняясь от огня, отступать", - сообщили военные.

Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" украинские штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

Вас также могут заинтересовать новости: