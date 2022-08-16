Серия мощных взрывов прогремела сегодня на военных объектах оккупантов в Крыму.

Пенсионерка в Крыму хотела рассказать местным СМИ подробности недавних взрывов на полуострове, но ее соседка намекнула, что информацию следует "умолчать".

На сюжет Крымской газеты обратили внимание пользователи Twitter.

Пропагандисты интересовались у женщин мощностью ударной волны, в ответ одна из пенсионерок рассказала, как российские военные убегали на танках.

"Смотрю, бахкает, бахкает! Я вышла на огород, смотрю, уже огонь! Смотрю, солдаты на танках уезжают оттуда!" - ответила крымчанка пропагандистам.

Другая пенсионерка, сидевшая рядом, после упоминании об оккупантах толкнула женщину в плече и посоветовала молчать: "Молчи о танках".

"Серия сильных взрывов", - смягчила она.

Взрывы в Крыму: что известно

Сегодня утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога, сообщавшая полуостров с материковой частью Украины.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось.

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