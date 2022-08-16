Эти пути захватчики использовали в стратегических целях.

Утренние взрывы в Крыму не только повредили подстанцию и уничтожили крупный склад боеприпасов РФ, но и повредили железную дорогу в Джанкойском районе. Ее оккупанты использовали для перевозки техники и боеприпасов на материковую часть Украины.

Об этом пишет пропагандистский ТАСС со ссылкой на оккупационные власти.

"Железная дорога в Джанкойском районе Крыма повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов, сообщили экстренные службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут поездов, следующих в Крым с материковой части России, будет изменен за этот инцидент.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко заявил, что железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом с сегодняшнего дня нет.

"Все поезда, идущие с оккупированного юга Украины в оккупированный Крым приостановлены после удара по Джанкой. Железнодорожного сообщения больше нет. Напомню, что через Джанкой перевозили боекомплекта, амуницию, технику и персонал", - заявил нардеп.

Взрывы в Крыму: главное

Взрывы в Крыму прогремели рано утром 16 августа. Оккупационная власть сначала убеждала, что произошла пожар на электрической подстанции. Деталей не сообщалось.

В то же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что горит российская воинская часть в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района во временно оккупированном Крыму.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что уничтожен склад с российскими боеприпасами.

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