Как именно была организована атака, не уточняется.

Во вторник, 16 августа, на складе техники и боеприпасов возле Джанкоя на территории временно оккупированного Крыма произошли мощные взрывы. Их организовало "элитное военное украинское подразделение".

Такой информацией поделилось издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Украины.

Согласно полученным данным, наши бойцы действовали во вражеском тылу. Однако подробности операции и тем более название подразделения на разглашаются.

Украинская сторона не подтвердила свое причастие к взрывам. Однако официальные лица намекнули, что уничтожение военного склада — это не случайный инцидент.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram о продолжении "демилитаризации" Крыма и других захваченных территорий государства до их "полной деоккупации". А советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что полуостров в составе нормальной державы — "это Черное море, отдых, горы и туризм".

Взрывы в Крыму сегодня: что случилось

Под Джанкоем рано утром 16 августа произошли взрывы. Сначала пособники оккупантов рассказывали о пожаре на электрической подстанции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что горит российская воинская часть в поселке Азовское Джанкойского района.

По словам Минобороны РФ, на полуострове вблизи Майского было "возгорание" в воинской части на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов. А позже российская сторона назвала взрывы результатом диверсии.

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