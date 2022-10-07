Журналист рассказал детали происшествия, которое в РФ назвали "диверсией".

Украинский беспилотник пробрался в тыловой аэродром россиян вблизи Калуги и уничтожил там два ТУ 22М3. Эти самолеты бомбардировали Украину с территории Беларуси и базировались на аэродроме "Шайковка".

Об этом заявил журналист Орест Сохар со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

Уничтожение двух ТУ 22М3 в ВСУ называют очень важным событием. Аэродром "Шайковка" - тыловая авиабаза РФ, а расположена на расстоянии более 350 км от границ с Украиной. До Москвы от Калуги – не более 300 км лету.

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"Российская система ПВО дырявая и просто прозевала патриотический летательный аппарат. Мои друзья в ВСУ особо акцентировали на этом: россияне слепы, когда речь идет о новых видах вооружений", – отметил Орест Сохар.

Журналист напомнил, что сначала оккупанты называли дрон "местным", ведь российские генералы не решились озвучить правду перед Москвой.

Взрывы на авиабазе близ Калуги

7 октября в России близ Калуги взорвался беспилотник над взлетно-посадочной полосой воинской части. В РФ сразу заявили, что это была диверсия.

БПЛА со снарядом для гранатомета запустили сегодня утром неподалеку от самой части-с территории Украины в Россию он не влетал. Его целью было уничтожить взлетно-посадочную полосу аэродрома "Шайковк"а. Полоса была повреждена, но ее якобы уже отремонтировали.

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