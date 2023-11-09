Их наличие является подтверждением неустойчивости кремлевского режима.

Президент России Владимир Путин имеет по меньшей мере трех двойников.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что технология двойников в Кремле используется и "это факт". "Относительно информации из анонимных Telegram-каналов о том, что он уже умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась", - сказал Юсов.

Видео дня

При этом отметил, что у Путина есть по меньшей мере три двойника. "Это могут быть варианты, но о трех можем говорить", - сказал представитель разведки.

Юсов отмечает, что наличие двойников у Путина свидетельствует о том , что, что российский режим не устойчив. "И что речь идет не о каком-то сильном, влиятельном, уверенном в себе политике, а собственно о технологии - о таком образе "большого брата", который смотрит на тебя. Какой на самом деле и не большой, и не брат тебе. А, и это вообще не он. Это говорит о страхе Кремля, о понимании того, что вся их конструкция - это карточный дом, который держится на образе Путина как диктатора", - подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, если забрать, в частности, "костыли в виде двойников, то эта конструкция рассыпется". Он добавил, что наличие двойников свидетельствует о страхе Путина коммуницировать и это продолжение историй о многометровых столах, о совещаниях, где один "одинокий мужчина, похожий на Путина, сидит далеко от всех остальных".

Двойники Путина

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что в оккупированном россиянами украинском Мариуполе и на параде 9 мая в Москве были двойники президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что двойника Путина распознали по форме уха – "просто разные уши". Потому что так не бывает – сегодня проснулся с одним ухом, а завтра с другим.

Вас также могут заинтересовать новости: