Рамасвами ранее раскритиковал Украину и ее президента Владимира Зеленского.

Лидеры России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин очень обрадуются, если на выборах в США одержит победу Вивек Рамасвами, который является конкурентом Трампа.

Как пишет The Hill, такое мнение высказала кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли во время дебатов в среду.

"Я говорю вам, что у Путина и президента Си слюна течет от мысли, что кто-то такой может стать президентом", - сказала она о Рамасвами, с которым она неоднократно спорила на сцене дебатов.

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Хейли сделала это замечание вскоре после того, как Рамасвами раскритиковал Украину и ее президента Владимира Зеленского.

"Украина не является образцом демократии", - заявил Рамасвами на сцене. "Это страна, которая запретила 11 оппозиционных партий. Они объединили все медиа в одно государственное телевизионное отделение - это недемократично".

Хейли в настоящее время поднялась в опросах и стала главным соперником губернатора Флориды Рона Десантиса, хотя оба уступают бывшему президенту Трампу в национальных опросах.

Кто такой Рамасвами

Рамасвами - 38-летний бизнесмен, у него нет политического опыта. В начале июня он заявил, что Киев необходимо заставить пойти на "большие уступки" и сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Позже возможный кандидат в американские президенты утверждал, что в случае победы на выборах признает захваченные территории Украины "российскими", а также закроет нашей стране путь в НАТО.

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