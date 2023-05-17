Глава украинской разведки заявил о минимум трех людях, которых выдают за Путина.

В оккупированном россиянами украинском Мариуполе и на параде 9 мая в Москве были двойники президента РФ Владимира Путина, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Есть такие физиономические особенности, у каждого человека они уникальны. Большинство знает, что у каждого человека отпечаток пальца уникален. Так не только отпечаток. Форма и рисунок уха, и промежуток между глазами – он уникален, его нельзя повторить, скопировать. Если пластикой можно что-то подправить, то глаза можно только растянуть, а в другую сторону – невозможно", – объяснил глава украинской разведки в интервью блогеру Сергею Иванову.

Он отметил, что двойника Путина распознали по форме уха.

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"Это разные люди, просто разные. По ушам посмотрите. Там невооруженным глазом все видно. Просто разные уши. Так не бывает – сегодня проснулся с одним ухом, а завтра с другим", – добавил Буданов.

По его словам, на параде 9 мая тоже был не настоящий Путин, а его двойник.

"Как минимум три есть человека, которые периодически появляются. У них повадки разные, у них немножко отличается рост. А когда есть крупные планы, то все это видно", – сказал Буданов.

Двойники Путина: кто был на параде в Москве 9 мая

12 мая представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в телеэфире сказал, что участие в параде 9 мая в Москве принимал не Путин. По его словам, это был мужчина, похожий на главу Кремля.

Психолог Дмитрий Попов убежден, что Путин, который руководил парадом на Красной площади, и тот, что ездил во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области и украинский Крым – не один и тот же человек. Он подчеркнул, что в этом году это был именно тот Путин, что и на прошлогоднем параде, но он немного постарел.

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