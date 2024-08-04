Скандальный "пехотинец Путина" заявил, что оккупанты идут вперед.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров выдал новый "прогноз" относительно войны России против Украины.

Как заявил "пехотинец Путина" в комментарии российским пропагандистам, уже в этом году война закончится "победой России".

"Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них (украинцев - УНИАН) пехоты нет. Мы идем вперед, мы продвигаемся", - сказал Кадыров. Видео дня

Он отметил, что несколько раз получает отчеты о ситуации на поле боя. Кадыров утверждает, что сейчас российские силы "заходят на стратегически важные объекты" в Украине.

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Как сообщал УНИАН, у скандального главы Чечни Рамзана Кадырова есть собственный гарем. Некоторым наложницам на момент отношений с ним не было и 18 лет.

Кадыров имеет "огромное количество наложниц". На время отношений с ними глава Чечни приказывал муллам оформлять никах - бракосочетание по исламским традициям. Это защита от обвинений в блуде. При этом Кадыров не скрывает свой гарем от чеченцев.

Кроме того, СМИ узнали, что лидер Чечни женил 17-летнего сына Эли на несовершеннолетней внучке Адама Делимханова, которого называют его двоюродным братом.

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