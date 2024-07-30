Кадыровцев нет на фронте: эксперты раскрыли, где 'тихо служат' чеченские подразделения

По словам экспертов, кадыровцы несут службу в тыловых районах, охраняя важные объекты.

Чеченских подразделений пока нет на линии фронта. Они не воевали даже в Бахмуте, когда оттуда вывели "вагнеровцев".

Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил один из аналитиков с Северного Кавказа, который отслеживает действия кадыровцев на украинском фронте с начала войны, Харольд Чемберс.

"Я не вижу ничего того, что позволило бы говорить, что после атаки на Киев в первые дни войны, кадыровцы воевали бы на передовой. Части, связанные с Минобороны РФ из Чечни, воевали ближе к фронту, но не в "горячих точках". Они тихо служили в важных стратегических пунктах (вроде Запорожской АЭС), но находились ли они действительно на передовой - фото или видео с точными проверенным местоположением до сих пор в открытом доступе не было", - говорит Чемберс. Видео дня

Зато Руководитель украинской экспертной группы "Сова", доктор политических наук, профессор Михаил Сава отметил, что пока подтверждений информации о переброске кадыровцев на передовую нет.

"Еще в июне их использовали в Харьковской области как заградительные отряды. Но такая переброска не исключена, ротации происходят регулярно по обе стороны линии фронта", - сказал он.

Руководитель проичкерийского движения в Европе Джамбулат Сулейманов отмечает, что хотя кадыровцами принято называть сегодня всех, кто служит в полку "Ахмата", их надо различать.

"Есть команда Кадырова - это палачи чеченцев, и есть чеченцы, которых забирают в полк под угрозой обвинений по надуманным уголовным делам или в знак наказания за критику кадыровского режима. Последних давно отправляют на передовую и среди них бывают потери. Однако пока не будут большие потери. среди приближенных самого Кадырова они ничего не почувствуют", - считает Сулейманов.

Последние новости о кадыровцах

Как сообщал УНИАН в июне, Россия перебросила кадыровцев на север Харьковской области, чтобы использовать их как заградительные отряды и пресекать бегство других подразделений.

Заградительные отряды, сформированные из личного состава подразделений "Ахмат", выставлены в приграничной зоне, чтобы пресечь попытки российских солдат сбежать обратно в РФ.

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