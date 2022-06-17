В результате пожара образовался большой столб темного дыма.

В оккупированном Донецке случился пожар на военной базе российских войск.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

База размещена в Киевском районе города. По предварительным данным, число раненых возросло до 3 человек.

Сообщается об обстрелах.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, в результате пожара образовался большой столб темного дыма на несколько десятков метров. Слышны звуки детонации боеприпасов.

Отдельно отчитываются о попадании снаряда в дом "чиновницы" "ДНР" Екатерины Мартьяновой.

Накануне ВСУ ударили по складу боеприпасов российских наемников в Красном Луче. По сообщению самих боевиков, склад обеспечивал артиллерию "ЛНР" 152-мм снарядами и ракетами РСЗО в районе Лисичанска.

Война в Украине: актуальные данные

Противник сосредоточил усилия на захвате Донбасса. Оккупанты продолжают наступление на Славянск, продолжается бой в районе Краснополья.

Аналитики из Института изучения войны назвали наступательную операцию войск РФ к северу от Славянска провальной, и считают, что ВСУ возобновят контрнаступление в районе Изюма, чтобы перерезать противнику пути снабжения.

16 июня украинские защитники отбили очередной штурм русскими в направлении Золотого.

Оккупанты попытались выдвинуться в направлении Васильевки и Берестового. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

Одновременно на Херсонском направлении враг продолжает терять живую силу и технику. Украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

ВСУ уничтожили в боях уже около 33 150 оккупантов и тысячи единиц военной техники.

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