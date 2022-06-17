Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное, но украинские воины успешно отбили штурм.

Оккупанты продолжают наступление на Славянск, продолжается бой в районе Краснополья.

Об этом в своем Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отбили штурм", - говорится в сообщении.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

Ситуация в Славянске:

4 марта 2022 года вице-мэром Славянска стал 22-летний любитель швейцарских часов и люксовых авто.

2 мая 2022 года оккупанты сгоняли жителей Славянска в центр города записывать видео для Путина и становиться "живым щитом".

7 мая колонна боевиков Стрелка, была разбита силами АТО на пути из Славянска.

12 июня силы АТО в Славянске уничтожили огневую точку снайпера, который обстреливал блокпост силовиков

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