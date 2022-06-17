Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

За почти четыре месяца с начала полномасштабной войны на территории Украины русская армия потеряла уже около 33 тыс. 150 своих бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере две сотни российских захватчиков.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Ежедневно возрастают и потери противника в технике. На сегодня уничтожено:

1 тыс. 456 танков (за минувшие сутки – 7),

боевых бронированных машин-3 тыс. 563 (за прошедшие сутки-18),

734 артиллерийских систем (5 в сутки),

233 РСЗО, 97 средств ПВО,

215 самолетов (2 за сутки),

180 вертолетов (1 за сутки),

593 БПЛА оперативно-тактического уровня (2 за сутки),

129 крылатых ракет,

13 кораблей/катеров,

2 тыс. 496 единиц автомобильной техники и автоцистерн (2 за сутки),

55 единицы специальной техники.

Отмечается, что наибольшие потери за последние сутки противник понес на Бахмутском направлении.

По словам главы штаба обороны Британии Тони Радакина, стратегически Россия проиграла войну против Украины. Военный предполагает, что кремлевский диктатор Владимир Путин может достичь тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощи своей армии.

В то же время, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Путину сегодня нечего предъявить российскому обществу нет победы, потому диктатор "будет воевать до последнего солдата".

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