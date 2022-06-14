В результате атак россиян страдают гражданские местные жители.

Центр по противодействию дезинформации при СНБО назвал несколько причин роста количества обстрелов в оккупированном Донецке и в других населенных пунктах на Донбассе со стороны российских гибридных сил.

Об этом говорится в Telegram Центра.

Специалисты отметили, что фейковыми обвинениями Украины в обстрелах оккупированного Россией города враг продолжает попытки дискредитации ВСУ.

Этому есть несколько причин, рассказали в центре.

"Во-первых: провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь России. Во-вторых: мотивация большинства солдат ОРДЛО практически нулевая и они не понимают чьи интересы отвоевывают, поэтому обстрел Донбасса станет для них дополнительной мотивацией и пониманием того, что они правильно поступают, воюя с Украиной", - считают эксперты.

Что предшествовало

В течение нескольких последних дней возросло количество обстрелов российских сил оккупированного Донецка, под огонь врага попадают гражданские объекты.

В результате атак россиян страдают местные жители.

На фоне эскалации боевых действий в городе главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин призвал российского президента Владимира Путина обеспечить боевиков дополнительными "союзническими войсками".

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.

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