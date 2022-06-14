Центр по противодействию дезинформации при СНБО назвал несколько причин роста количества обстрелов в оккупированном Донецке и в других населенных пунктах на Донбассе со стороны российских гибридных сил.
Об этом говорится в Telegram Центра.
Специалисты отметили, что фейковыми обвинениями Украины в обстрелах оккупированного Россией города враг продолжает попытки дискредитации ВСУ.
Этому есть несколько причин, рассказали в центре.
"Во-первых: провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь России. Во-вторых: мотивация большинства солдат ОРДЛО практически нулевая и они не понимают чьи интересы отвоевывают, поэтому обстрел Донбасса станет для них дополнительной мотивацией и пониманием того, что они правильно поступают, воюя с Украиной", - считают эксперты.
Что предшествовало
В течение нескольких последних дней возросло количество обстрелов российских сил оккупированного Донецка, под огонь врага попадают гражданские объекты.
В результате атак россиян страдают местные жители.
На фоне эскалации боевых действий в городе главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин призвал российского президента Владимира Путина обеспечить боевиков дополнительными "союзническими войсками".
Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.
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