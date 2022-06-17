Отмечается, что украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

Российские оккупационные войска понесли значительные потери на Херсонщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. В течение суток, в Донецкой области, воины территориальной обороны Вооруженных Сил Украины сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и на Запорожье. На Херсонщине у врага значительные потери в живой силе", - говорится в сообщении.

Украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Мураховка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Апрельское, Новогригорьевка, Киселевка, Князевка, Осокоровка, Лупареве и Посад-Покровское.

Контрнаступление на Херсонщине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы осуществляют давление на оккупантов на юге, целью которого является освобождение Херсона.

На Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

По данным аналитиков Sky News, украинская армия успешно продвигается в оккупированный Херсон. На некоторых участках фронта украинские силы достигли ударного расстояния до ключевых населенных пунктов.

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