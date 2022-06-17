Эксперты подчеркивают, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, будет направлено на то, чтобы перерезать российские пути сообщения с районами Изюма и Лимана.

Оккупационная армия России накануне провела безуспешные наступательные операции к северо-западу от Славянска, а украинские вооруженные силы возобновили подготовку к контрнаступлению к западу от Изюма.

Как отмечают в американском Институте изучения войны (ISW), ВСУ вступили в боестолкновения с оккупантами к северу и северо-востоку от Харькова, но пока ни одна значительная территория "не перешла из рук в руки".

Как отмечают аналитики, российские войска предприняли безуспешные атаки к северо-западу от Славянска, что в Краматорском районе Донецкой области, и постепенно продвигались по территории к юго-востоку от Изюма на Харьковщине. Они не смогли захватить Долину (на трассе Е40, ведущей к Славянску) и отошли на ранее занятые позиции.

При этом украинские военные обстреляли российскую тяжелую артиллерию, пытающуюся продвинуться с востока и северо-западной окраины Богородичного, примерно в 25 км к юго-востоку от Изюма. В связи с этим, как отметили в ISW, украинские силы могут возобновить контрнаступательные операции к западу от Изюма.

"Пророссийский Telegram-канал "Рыбарь" заявил, что 15 июня они установили понтонный мост через реку Северский Донец примерно в 26 км к западу от города. Продолжающийся огонь российской артиллерии к западу и северо-западу от Изюма также, вероятно, указывает на контрнаступление украинских сил в этом районе", – предполагают аналитики.

Эксперты подчеркивают, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, будет направлено на то, чтобы перерезать российские пути сообщения с районами Изюма и Лимана.

Тем временем войска РФ накануне продолжали участвовать в локальных столкновениях с украинскими защитниками, чтобы сохранить свои позиции вблизи международной границы.

Российские СМИ утверждали, что оккупанты вели бои с украинскими подразделениями в Дементиевке и Русской Лозовой вдоль трассы Белгород – Харьков, а также в Рубежном и Терновой, примерно в 45 км к северо-востоку от Харькова.

В ISW отметили, что данные NASA FIRMS выявили значительные высокотемпературные аномалии в Дементиевке, но не подтвердили таких в Русской Лозовой.

Как писал УНИАН, в Харьковской области на линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты региона.

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