Украинские военные отбили вражеский штурм в направлении Золотого, враг отошел.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Бахмутском направлении защитники Украины отбили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать", - говорится в сообщении.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.
Ранее сообщалось, что в районе Золотого продолжаются сражения с русскими оккупантами.
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