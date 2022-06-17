Также украинские защитники нанесли огневого поражения по оккупантам в районе Васильевки и Берестового.

Украинские военные отбили вражеский штурм в направлении Золотого, враг отошел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Бахмутском направлении защитники Украины отбили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

Ранее сообщалось, что в районе Золотого продолжаются сражения с русскими оккупантами.

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