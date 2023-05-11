Во временно оккупированном городе Бердянск (Запорожская область) оккупанты организовали настоящие "победобесие". Ранее враг прошелся по городу "рейдом".
Так, под звуки громкой музыки, не снимая формы с Z-этками, солдаты РФ организовали "русские танцы". Соответствующий ролик "гуляет" в социальной сети.
В кадре оккупант в толпе показывает нечто похожее на чечетку.
С Бердянска на днях массово вывезли военных
Напомним, что 9 мая глава Бердянской ОВА Виктория Галицына сообщила, что со временно оккупированного города россияне массово "убегают". Она упомянула о колоне автобусов с солдатами и коллаборантами.
По данным чиновницы, в рамках "эвакуации" враг прихватил с собой и гражданское население, однако в существенно меньшем количестве. Как известно, украинцы оккупантам нужны для реализации тактики "живого щита".