Во временно оккупированном городе отмечается странное "победобесие".

Во временно оккупированном городе Бердянск (Запорожская область) оккупанты организовали настоящие "победобесие". Ранее враг прошелся по городу "рейдом".

Так, под звуки громкой музыки, не снимая формы с Z-этками, солдаты РФ организовали "русские танцы". Соответствующий ролик "гуляет" в социальной сети.

В кадре оккупант в толпе показывает нечто похожее на чечетку.

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С Бердянска на днях массово вывезли военных

Напомним, что 9 мая глава Бердянской ОВА Виктория Галицына сообщила, что со временно оккупированного города россияне массово "убегают". Она упомянула о колоне автобусов с солдатами и коллаборантами.

По данным чиновницы, в рамках "эвакуации" враг прихватил с собой и гражданское население, однако в существенно меньшем количестве. Как известно, украинцы оккупантам нужны для реализации тактики "живого щита".

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