Оккупант показал "русские танцы" в центре Бердянска / скриншот

Во временно оккупированном городе Бердянск (Запорожская область) оккупанты организовали настоящие "победобесие". Ранее враг прошелся по городу "рейдом".

Так, под звуки громкой музыки, не снимая формы с Z-этками, солдаты РФ организовали "русские танцы". Соответствующий ролик "гуляет" в социальной сети.

В кадре оккупант в толпе показывает нечто похожее на чечетку. 

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С Бердянска на днях массово вывезли военных

Напомним, что 9 мая глава Бердянской ОВА Виктория Галицына сообщила, что со временно оккупированного города россияне массово "убегают". Она упомянула о колоне автобусов с солдатами и коллаборантами. 

По данным чиновницы, в рамках "эвакуации" враг прихватил с собой и гражданское население, однако в существенно меньшем количестве. Как известно, украинцы оккупантам нужны для реализации тактики "живого щита".

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