В захваченном городе среди оккупантов преобладают "панические настроения".

В Бердянск россияне вывозят представителей оккупационных властей захваченных населенных пунктов Запорожской области, коллаборантов, а также детей.

Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына "Новостям Приазовья". Она добавила, что вместе с гражданскими украинцами в город едут и российские военные.

"С гражданскими была только треть автобусов, а остальные – с российскими военными. Мирное население вывезли в Бердянск, а армию захватчика в сторону Мариуполя. Мы пока не понимаем, это на укрепление Донецкого направления или их вывозят в Россию. То есть россияне использовали людей с временно оккупированных территорий как "живой щит" для своих солдат", – пояснила ситуацию глава МВА.

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Она также обратила внимание, что в захваченном городе среди оккупантов преобладают "панические настроения". "Оккупанты уже начали паниковать, патрули стоят на Мелитопольском шоссе и проверяют все гражданские машины, в том числе эвакуированных", – детализировала Глицина.

Ситуация в Бердянске

Город находится под российской оккупацией с 28 февраля 2022 года. С тех пор в Бердянске время от времени происходит "бавовна". А СБУ устанавливает личности тамошних колаборантов.

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