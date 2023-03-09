К родителям приходят с обысками чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн.

Российские захватчики продолжают давить на местных жителей, чтобы те отдавали своих детей в школы на временно оккупированных территориях. Оккупанты устроили рейд по домам жителей Бердянская Запорожской области.

"К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу. Если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали паспорт РФ", – отмечают в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что ранее на временно оккупированных территориях Украины россияне создали так называемые "комиссии по делам несовершеннолетних". Через них при содействии фейковых судов родителям выписывают штрафы за обучение детей в украинских школах.

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"Заметим, что российские школы на временно оккупированных территориях носят чисто пропагандистский характер, и именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в мир "русского мира". В школах детям проводят русификацию и навязывание мировоззрения Кремля и его видения истории", – добавили в Центре.

Что происходит на оккупированных территориях Украины

В оккупированном Скадовске Херсонской области россияне отбирают у гражданских автомобили. Транспорт изымают якобы "на нужды армии".

В то же время в Геническом районе Херсонщины школьников и их родителей заставляют учить российские законы и историю. В перерывах между занятиями оккупанты заставляют детей учить и петь российский гимн.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, на оккупированной части Запорожской области россияне отбирают у фермеров зерно. Отмечается, что зерно конфискуют под видом покупки по очень низким ценам.

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