Они используют детские образовательные учреждения в собственных целях.

Во временно оккупированном Урзуфе Мариупольского района российские захватчики разместили 200 военных на территории детского лагеря. Это сделано, чтобы использовать детей как живой щит и защититься от атак.

"Противник продолжает использовать детские образовательные учреждения временно оккупированных и захваченных территорий в собственных целях. Обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь живым щитом из детей и преподавательского состава", - говорится в вечерней сводке Генерального штаба за 25 апреля.

Также отмечается, что в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области россияне ночью обыскивают дома, похищают бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

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Российские военные на гражданских объектах

Как ранее сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой области мирные жители практически не могут получить медицинские услуги-большинство больниц принимает только российских военных.

А у Новой Каховке оккупанты разместили свои средства ПВО среди жилых кварталов, чтобы прикрыть его от поражения "живым щитом".

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