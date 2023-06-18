Россияне сначала кричали о диверсии, а потом сменили позицию.

В Брянске (РФ) горит здание военного госпиталя, который находится на стадии строительства.

Как сообщают местные паблики, пожар масштабный, ведь густой черный столб дыма виден со всех районов Брянска.

По данным пропагандистского канала SHOT, причиной пожара якобы могла стать диверсия. Затем паблик заявил, что пожар вспыхнул, когда строители заливали битум. Местные власти убеждают, что сейчас возгорание якобы ликвидировали.

Последние новости из России

Пограничная Брянская область в последние недели живет тревожно. Недавно бойцы РДК несколько раз зашли на территорию России. В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

ISW утверждает, что паника, беспокойство и отсутствие сплоченности в комментировании этих событий свидетельствуют о том, что такого развития событий в РФ никто не ожидал. Пропаганда сломалась в попытках комментировать события.

Вас также могут заинтересовать новости: