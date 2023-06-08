Российская армия ярко иллюстрирует полный отрыв офицеров от реальности.

После более чем года полномасштабной войны российские офицеры на передовой продолжают заниматься "солдафонщиной", заставляя подчиненных разучивать "патриотические" песни и ходить строем под украинскими обстрелами. Об этом сообщают Z-каналы в Телеграм.

Так, канал "Рыбарь" пишет, что в Запорожской области российские офицеры полюбили устраивать утренние построения солдат на плацу. Также им нравятся марширующие колонны и красивая парковка военной техники в ряд. Авторы паблика возмущаются, что украинская разведка узнала об этой идиотии и решила воспользоваться ситуацией – нанести удар по марширующим на плацу оккупантам.

Эту же информацию подтверждает и Z-канал "Два майора". По его данным, в неназванной локации недалеко от фронта генералы два часа гоняли 500 офицеров по открытому плацу. Это место хорошо просматривается с многоэтажек, расположенных неподалеку, поэтому украинские военные вполне могли узнать об этом перфомансе. Канал отмечает, что было уже много случаев, когда украинцы "наказывали" россиян за такое действо.

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Также Z-каналы жалуются, что офицеры на передовой кошмарят подчиненный им состав разучиванием строевых песен. В частности разучивать песню "С чего начинается родина" требовали от солдат 36-й бригады 29-й армии, воевавшей в районе Угледара. Военкоры так и говорят, что в российской армии "несколько поколений придурков из высшего эшелона в погонах".

Ситуация на фронте – последние новости

По данным украинского Генштаба, общие боевые потери россиян с начала вторжения уже составили более 212 тысяч человек. Только за последние сутки потери выросли на 730 человек. Потери в технике не менее впечатляющие – почти 3,9 тыс. танков, без малого 7,6 тыс. боевых бронированных машин, 3,6 тыс. единиц артиллерии.

По данным британской разведки, в настоящее время инициатива на фронте принадлежит украинской армии, хотя россияне не отказываются от попыток продвигаться вперед. Так, оккупанты пытаются захватить Марьинку и Авдеевку в районе Донецка.

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