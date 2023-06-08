За сутки украинскими военными также уничтожено более сотни единиц разнообразной вражеской техники.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще более 700 российских оккупантов и уничтожили почти 30 их артиллерийских систем.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 июня 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 212760 человек (+730 за сутки).

Вражеских танков было уничтожено 3 тыс. 891 единицу (+18 за сутки), боевых бронированных машин – 7 тыс. 576 (+16), артиллерийских систем – 3 тыс. 668 (+28), реактивных систем залпового огня - 595 (+1).

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Средств противовоздушной обороны оккупантов было уничтожено 355 (+3), самолетов – 314, вертолетов – 299, беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 тыс. 234 (+15), крылатых ракет ‒ 1 тыс. 171.

Кроме того, кораблей/катеров противника было уничтожено 18 единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 6 тыс. 384 (+35), а специальной техники ‒ 500 (+8).

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 8 июня, в своей утренней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции. Они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.

В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и в 22-м армейском корпусе российских вооруженных сил есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Кроме того, в этих подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, а также другое военное имущество.

Относительно ситуации на фронте в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Несмотря на множество провалов, россияне до сих пор не отказались от захватнических планов относительно Донецкой и Луганской областей. А террорист и главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин даже размечтался о захвате Украины "хотя бы по Днепр".

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