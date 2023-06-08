Аналитики отметили, что чеченские подразделения пытались захватить город Маривка под Донецком, но у них ничего не вышло.

В условиях крайне сложной оперативной обстановки на нескольких участках фронта в Украине продолжаются ожесточенные бои. По большинству направлений инициатива принадлежит ВСУ.

Об этом говорится в свежем обзоре британской разведки. Как отметили аналитики, российским оккупантам, вероятно, по-прежнему приказано как можно скорее вернуться в наступление. "Чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить город Марьинка под Донецком, где линия фронта мало изменилась с 2015 года", - отметили в разведке.

Кроме того, в британской разведке прокомментировали ситуацию, которая сложилась в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. "До 7 июня уровень паводка в нижнем течении Днепра продолжал расти после обрушения Каховской плотины, но, вероятно, начнет снижаться 8 июня", - прогнозируют аналитики.

Видео дня

В разведке отметили, что обстрелы со стороны россиян осложнили попытки эвакуировать людей из затопленных населенных пунктов.

Война в Украине: новости

За сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. Россияне до сих пор не отказались от захватнических планов относительно Донецкой и Луганской областей, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Вас также могут заинтересовать новости: