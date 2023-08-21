Из-за технического регресса производство этих бомбардировщиков больше невозможно.

Атака на аэродром Сольцы спровоцировала настоящую истерику у российских "военкоров". Сразу несколько пропагандистов заявили, что Россия больше не сможет заменить уничтоженный бомбардировщик Ту-22М3.

В частности, об этом пишут Z-каналы "Рыбарь" и "Живов Z". По их словам, РФ больше не может выпускать такие "птички" из-за деградации и отсталости производства.

"Мы потеряли самолет, который больше не сможем построить из-за технического регресса", - пишут пропагандисты.

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Атака на аэродром в Сольцах

Как сообщал УНИАН, 19 августа стало известно о атаку дрона на военный аэродром Сольцы в Новгородской области, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. В Минобороны РФ заявили, что в результате пожара повреждение получил один самолет.

В то же время, по мнению экспертов, в России склонны занижать потери, так что поврежденных самолетов могло быть больше. По свидетельствам очевидцев, повреждены были по меньшей мере два самолета.

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