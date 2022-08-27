11 августа жене погибшего прислали свидетельство о смерти.

Гибель пятого моряка во время уничтожения крейсере "Москва" в апреле текущего года подтвердили в Российской Федерации. В Министерстве обороны РФ признали мертвым старшего мичмана Дмитрия Черемискина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Отмечается, что с апреля Черемискин числился без вести пропавшим. 11 августа его супруга Надежда Мерзлякова получила на руки официальное свидетельство о смерти.

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Сообщается, что Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля. Он пропал без вести после попадания в крейсер "Москва" украинской ракеты. Уже в мае его родственники заявляли о гибели мичмана.

Он является лишь пятым подтвержденным погибшим на корабле. Изначально российская сторона говорила об одном погибшем, но позже признали смерть матроса-срочника Ивана Франтина, а также моряков Леонида Савина, Ивана Вахрушева и Егора Шкребца.

Потопление крейсера "Москва" - что известно

Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва" затонул в водах Черного моря 13 апреля - после попадания в него ракет "Нептун". Точное число погибших и выживших российское военно-политическое руководство скрывает. По словам родственников моряков, крейсер направлялся к Одессе на высадку десанта.

Потеря крейсера, по данным СМИ, обошлась России в 750 миллионов долларов.

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