Пропагандист призвал не публиковать результаты ударов по российским объектам.

После "хлопка" на аэродроме российского Пскова рупор Кремля Владимир Соловьев начал что-то подозревать. Грустный пропагандист призвал не публиковать фото и видео с мест "прилетов".

"По поводу атаки на аэродром Пскова. Я хочу официально обратиться к тем, от кого это зависит. Давайте уже раз и навсегда договоримся, что не надо размещать фото и видеоматериалы попаданий по объектам на территории Российской Федерации", - заявил Соловьев.

При этом он обвинил губернатора в "сливе" результатов украинских ударов по российским объектам.

"Не надо играть в блогеров. Не надо доставлять радость укронацистам и не надо выступать в качестве верификаторов и корректоров их ударов. Не делайте этого, а если вам посоветовали это ваши пресс-секретари, то увольте их", - подытожил российский пропагандист.

Удар по аэродрому в Пскове - что известно

В ночь на 30 августа на аэродроме в российском Пскове гремели взрывы. Позже украинские разведчики сообщили, что на аэродроме уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

Позже в сети появились спутниковые снимки результатов "хлопков" на аэродроме "Кресты", которые подтвердили поражены четырех самолета Ил-76.

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