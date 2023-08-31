Эти снимки являются визуальным подтверждением того, что было поражено четыре российских самолета Ил-76.

В сети показали новые спутниковые снимки Псковского военного аэродрома "Кресты" в России, который подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа.

Эти снимки являются визуальным подтверждением того, что было поражено четыре российских самолета Ил-76. При этом два из них сгорели полностью, а еще два российских Ил-76, вероятно, получили серьезные повреждения.

Фото были опубликованы OSInt-исследователем М.Т. Андерсон на странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

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Атака дронов на военный аэродром в Пскове - детали

В ночь на 30 августа в районе Псковского аэродрома прогремели взрывы.. Сообщалось, что на аэродроме горели самолеты Ил-76.

В украинской разведке сообщили, что на аэродроме Пскова в результате ночной атаки полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, и еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения.

Россияне стянули большинство систем ПВО на линию фронта, что создает уникальную возможность для прокладки маршрутов в РФ для наших дронов.

"По моему мнению, дроны в Псков залетали не через территорию Беларуси, а обошли ломаным маршрутом, этакой змейкой, и это были именно дроны-камикадзе. На территории Беларуси есть очень много белорусской ПВО, которая объединена в единую систему так называемого Союзного государства. Соответственно, нельзя считать, что территория Беларуси, там где могли летать наши дроны, для российских зенитчиков сплошное белое пятно. К тому же большинство систем ПВО россияне стянули, чтобы прикрывать свои войска вблизи линии фронта", - заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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