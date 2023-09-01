Отмечается, что два Ил-76 уничтожены полностью.

Новые спутниковые снимки уничтоженных в ночь на 30 августа самолетов на аэродроме в российском Пскове появились в сети. Два Ил-76 уничтожены полностью, а еще два повреждены.

Соответствующие снимки обнародовал канал Monitor. Отмечается, что атакованные российские самолеты числились в 334 военно-транспортном авиационном полке РФ. Всего на базе находится около 20 самолетов Ил-76.

"В верхней части самолета расположены топливные баки грузовых самолетов и критическая часть крыла лонжерона. Эти секции самолета были специально нацелены беспилотниками, запущенными с территории России", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также на одном из снимков виден момент попадания по одному из самолетов.

Удар по аэродрому в Пскове - что известно

В ночь на 30 августа в районе аэродрома в российском Пскове прогремели взрывы. В результате горели самолеты Ил-76.

Позже у ГУР сообщили, что полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, а еще несколько получили повреждения.

Позже в сети появились спутниковые снимки Псковского военного аэродрома "Кресты" в России, которые подтверждают, что поражены четыре российских самолета Ил-76.

Вас также могут заинтересовать новости: