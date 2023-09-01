Новые спутниковые снимки уничтоженных в ночь на 30 августа самолетов на аэродроме в российском Пскове появились в сети. Два Ил-76 уничтожены полностью, а еще два повреждены.
Соответствующие снимки обнародовал канал Monitor. Отмечается, что атакованные российские самолеты числились в 334 военно-транспортном авиационном полке РФ. Всего на базе находится около 20 самолетов Ил-76.
"В верхней части самолета расположены топливные баки грузовых самолетов и критическая часть крыла лонжерона. Эти секции самолета были специально нацелены беспилотниками, запущенными с территории России", - говорится в сообщении.
Также на одном из снимков виден момент попадания по одному из самолетов.
Удар по аэродрому в Пскове - что известно
В ночь на 30 августа в районе аэродрома в российском Пскове прогремели взрывы. В результате горели самолеты Ил-76.
Позже у ГУР сообщили, что полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, а еще несколько получили повреждения.
Позже в сети появились спутниковые снимки Псковского военного аэродрома "Кресты" в России, которые подтверждают, что поражены четыре российских самолета Ил-76.