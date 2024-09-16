Пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины.

В Белгороде совершено нападение на военного преступника, пропагандиста канала "Россия 1" Александра Коробова. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ему проломили голову.

"По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года в городе Белгород сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу "Краб" - от нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер", - сказано в сообщении.

Пропагандист работал на канале "Россия 1", возглавлял его белгородский корреспондентский пункт. Этот пропагандист "горячо восхвалял военных преступников из российской армии в эфире программ Скабеевой". Также создавал продукты для ресурса минобороны РФ - телеканала "Звезда", и неоднократно получал за это награды от кремлевского диктатора.

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Известно, что Коробов родом из города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, но фактически пропагандист жил в Белгороде. Он периодически наведывался в Москву за инструкциями.

"В погоне за признанием и рублями от кремлевских хозяев постоянно выполнял грязную работу вдали от родных мест - например, на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

При этом, пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины.

Отметим, что российские СМИ, в том числе и оппозиционные, подтверждают факт нападения, но не смерти Коробова. По данным россиян, он до сих пор находится в больнице, некоторые пишут, что его перевезли в Москву.

Российская пропаганда: последние новости

Как сообщал УНИАН, в июле Институт изучения войны (ISW) отмечал, что пропаганда готовит россиян к войне еще на 10 лет. В частности, российские государственные СМИ тиражировали заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что украинское государство не будет существовать до 2034 года. Следовательно, пропаганда готовит россиян к длительной войне в Украине.

Также мы рассказывали о ярком примере бессмысленности российской пропаганды. В частности, на одном из телеканалов "военный эксперт" предлагал построить макеты Лондона и Вашингтона, сбросить на них ядерную бомбу и так напугать Запад.

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