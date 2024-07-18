В российских СМИ появились четкие нарративы о том, что Украину могут "уничтожить" до 2034 года.

Российские государственные СМИ тиражировали заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что украинское государство не будет существовать до 2034 года. Следовательно, пропаганда готовит россиян к длительной войне в Украине.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российскую общественность убеждают, что Россия завершит свою цель уничтожить украинскую государственность в течение десяти лет.

В частности, Медведев заявил, что "не зря" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может вступить в Альянс в течение следующих десяти лет. Скандальный политик сделал вывод, что Украина "никогда" не вступит в НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, и поэтому "вполне возможно, что пресловутой "страны 404" также не будет существовать.

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Аналитики отметили, что Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование до 2034 года, но это был косвенный подтекст его заявлений, который немедленно немедленно начали публиковать росСМИ с заголовками "Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году" и "Медведев предсказал исчезновение Украины до 2034 года".

Прямое предположение, что Россия сможет "уничтожить Украину" до 2034 года, является обещанием российской общественности, что Россия сможет выиграть войну и уничтожить украинскую государственность в течение десятилетия. Это создает осторожные информационные условия и общественные ожидания относительно войны, которая продлится еще одно десятилетие, но которая завершится желаемой для России "победой".

Кроме того, аналитики отмечают, что этот российский нарратив также прямо и решительно подрывает отдельные попытки отдельных кремлевских чиновников предположить, что Россия готова "вести переговоры" о "мире" с Украиной, и еще больше подчеркивает, что единственной желаемой конечной целью войны для Кремля является полное уничтожение украинского государства и народа.

"Ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией на российских условиях, если российские условия предусматривают уничтожение Украины и ее народа в течение следующих десяти лет", - подытожили аналитики.

"Мирные" предложения Путина

Как известно, правитель РФ Владимир Путин отмечает собственные требования по завершению войны - в частности, на выводе украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, статус которых, а также Крыма, должны зафиксировать в международных договорах как российский.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть не согласится на территориальные уступки ради окончания войны. Он выразил уверенность, что Украина сможет выиграть войну, поскольку верит в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.

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