В Белгороде и Белгородском районе количество раненых россиян в результате удара увеличилось до 46.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. "В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пятеро мирных жителей погибли, 46 человек ранены. Сейчас в больницах находятся 37 человек, семь из них - дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии", - заявил Гладков в телеграме.

Он добавил, что якобы удар был нанесен из РСЗО Vampire.

Российские телеграм-каналы опубликовали видео прилетов по Белгороду.

В свою очередь российское минобороны РФ утверждает, что в ночь на субботу средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами. "Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей", - говорилось в заявлении.