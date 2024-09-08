По мнению пропагандистов, Запад очень испугается, если Россия взорвет ядерную бомбу на своей территории.

Российская пропаганда предложила построить макеты Лондона и Вашингтона на российской территории, чтобы уничтожить их ядерной ракетой, а потом видеозаписью этого пугать Англию и США.

Это в высшей степени абсурдное предложение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" озвучил некто Александр Михайлов — руководитель "Бюро военно-политического анализа", часто выступающий на российских политических ток-шоу.

Комментируя поставки западного, в частности британского оружия в Украину, Михайлов выразил уверенность, что "англосаксы хотят большой континентальной войны" и что военная помощь Украине якобы является прямым участием в войне. Чтобы заставить "англосаксов" передумать, Михайлов и хочет построить на архипелахе Новая Земля в Заполярье макеты западных столиц.

"Я хочу предложить нашим коллегам. А давайте построим на новоземельском полигоне ядерном копию Лондона и ещё Вашингтона. И проведём учения. Пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей "Булавы" пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и поразит их. Вот эти 150 килотонн. Поразит Вашингтон и Лондон. И потом пусть 3 млрд пользователей Ютуба посмотрят, как выглядит уничтожение столиц Британии и США одним всего лишь разделяющимся боевым блоком из десяти, которые входят в состав каждой "Булавы", – заявил Михайлов.

По его прикидкам, тысяча мигрантов за "две-три недели" смогут построить из фанеры центральные части двух "англосаксонских" столицы.

Российская пропаганда: последние новости

Как писал УНИАН, российский фильм с военной пропагандой показали на Венецианском кинофестивале, а теперь хотят показать еще и на кинофестивале в Торонто. Украина высказала официальное возмущение.

Также мы рассказывали, что украинская оккупация Суджи внезапно оголила весь абсурд российской военной пропаганды. Кремль оправдывал войну "возвращением исконных территорий", но выяснилось, что даже российское приграничье говорит на украинском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: