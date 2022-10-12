Первоначально считалось, что флаг России вывесили русские.

Группа украинцев заставила итальянца снять российский флаг, который он вывесил у себя на балконе.

Видео украинцев выложил пользователь TikTok pasha_stafff.

Девушка на видео рассказала, что гуляла с друзьями по Риму и вдруг заметила на балконе одного дома российский флаг. Это молодеж взбесило, и они решили поговорить с русскими.

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"Мы нашли дом, на который вывесили российский прапор. Мы сначала забросали его яйцами, а потом нашли на домофоне российское имя, позвонили и попросили снять флаг. На что они ответили: мы вам открываем двери, заходите и снимайте", - объяснила украинка.

Первоначально считалось, что флаг России вывесили русские.

Украинцы зашли в дом и натолкнулись на украинских беженцев из Киева. Те, в свою очередь, ответили, что не знают ничего о соседе, все это время он вел себя тихо.

Тогда группа граждан направилась прямиком в квартиру любителя "русского мира". Но открыл им не россиянин, а итальянец в футболке с рашистской свастикой.

Он начал жаловаться на "украинских нацистов" и обвинял молодых людей в "8-летней бомбежке мирного Донбасса". После беседы мужчина все же снял российский флаг.

"Русский мир" за рубежом

После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения жестких экономических санкций против РФ многие россияне сбежали из России в европейские страны.

Но даже за рубежом россияне поддерживают кровавую агрессию Путина и резко высказываются об украинцах. Они устраивают автопробеги, призывают вторгаться в другие страны и просто издеваются над украинскими беженцами. Иногда конфликты требуют полицейского вмешательства.

Но даже в свете исходящей от граждан РФ угрозы некоторые западные страны не отказались принимать российских туристов. Хотя есть и исключения. Например, Латвия ограничила въезд для россиян.

Украинские власти добиваются, чтобы Евросоюз в качестве новых санкций ввел запрет на шенгенские визы для представителей страны-агрессора.

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