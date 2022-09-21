Также глава МИД Латвии анонсировал предстоящие консультации с союзниками о совместных действиях в связи с инициированной Россией мобилизацией.

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации, которую 21 сентября 2022 года объявил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter.

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", – написал Ринкевичс.

Видео дня

Кроме того, глава латвийского МИД анонсировал предстоящие консультации с союзниками и партнерами о совместных действиях в связи с инициированной Россией мобилизацией.

"Необходимо обсудить дальнейшую поддержку Украины и обсудить возможные дополнительные меры безопасности в регионе", – написал он, добавив, что "уровень военной угрозы для Латвии по-прежнему низок".

Как сообщал УНИАН, в России с 21 сентября 2022 года началась частичная мобилизация. Среди прочего, Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации позволяет мобилизировать неограниченное число военнообязанных.

Через несколько минут после обращения Путина были раскупелены билеты на все прямые рейсы из России в Стамбул и Ереванна 21 сентября.