Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации, которую 21 сентября 2022 года объявил президент России Владимир Путин.
Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter.
"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", – написал Ринкевичс.
Кроме того, глава латвийского МИД анонсировал предстоящие консультации с союзниками и партнерами о совместных действиях в связи с инициированной Россией мобилизацией.
"Необходимо обсудить дальнейшую поддержку Украины и обсудить возможные дополнительные меры безопасности в регионе", – написал он, добавив, что "уровень военной угрозы для Латвии по-прежнему низок".
Как сообщал УНИАН, в России с 21 сентября 2022 года началась частичная мобилизация. Среди прочего, Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации позволяет мобилизировать неограниченное число военнообязанных.
Через несколько минут после обращения Путина были раскупелены билеты на все прямые рейсы из России в Стамбул и Ереванна 21 сентября.