Уложили Илона Маска на лопатки: ученые из Омска запатентовали лопату

«Уникальная» лопата ученых из Омска совмещает функции копальной и совковой.

Омский НИИ приборостроения получил патент на «инновационную лопату» от Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает «Суперомск».

Омские учёные Яков Перцель и Михаил Агарков изобрели лопату, которая якобы требует меньше усилий от человека. Также «уникальная» лопата совмещает функции копальной и совковой.

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«Работает лопата следующим образом. При усилии рук на черенок и усилии ног на опорные элементы и благодаря уменьшенному до 10-12° углу наклона тулейки к полотну, имеющему заостренную режущую часть, характерную для копальных лопат, легко врезается в грунт, позволяя при этом поддеть его и удержать на лопате за счёт боковых отбортовок и опорных элементов, а также вогнутости полотна и переместить на необходимое расстояние при небольших усилиях», - описали российские ученые запатентованное изобретение.

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