Спорт по-русски: в Приморском крае проведут соревнования по выкапыванию могил на скорость

Конкурс якобы проводят для того, чтобы поднять престиж профессии.

В Артёме (Приморский край, РФ) 6 августа проведут соревнования по выкапыванию могил на скорость.

Об этом сообщает проект «Некрополь».

В соревнованиях под название «Могильный беспредел» примут участие работники сферы ритуальных услуг.

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Конкурс якобы проводят для того, чтобы поднять престиж профессии, повысить уровень мастерства и привлечь внимание молодёжи к этой профессии.

В «Могильном беспределе» смогут поучаствовать команды из двух человек. Им предстоит выкопать яму 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Жюри оценит не только скорость, а также аккуратность работ. Работу будут проверять гробом - по условиям конкурса он должен будет войти в могилу с первого раза.

Победителям обещают ценный приз.

Как сообщал УНИАН, на строящемся кладбище в городе Мончегорске Мурманской области погибли двое рабочих - их засыпало землей.

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