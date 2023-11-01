Поэтому он не наказал их должным образом.

Антисемитский погром в Махачкале показал, что его главные участники "социально близки" Путину по духу.

Лидер РФ сам это признал, не наказав зачинщиков антиеврейской акции должным образом, пишет The Moscow Times. Хотя Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел в связи с организацией массовых беспорядков 29 октября, все задержанные пока что получили лишь "условные" административные наказания.

Их обвиняют в неподчинении полиции, никакой жесткой критики по поводу притеснений евреев от Кремля не последовало. Всего по итогам волнений в Махачкале силовики РФ задержали 83 человека, тогда как, по оценке МВД, в беспорядках участвовало 1,2 тысячи человек.

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Во вторник, 31 октября, семерым из задержанных суд Дагестана назначил арест на срок от 3 до 10 суток. Они отделались наказанием по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Такой вердикт суда противоречит угрозам, которые ранее озвучивал главы Дагестана Сергей Меликов, напоминает росСМИ. Последний обещал, что пощады "трусам", проявившим себя в еврейских погромах Махачкале, не будет.

По словам российского политолога Аббаса Галлямова, такой слабой реакции есть одно объяснения: де-факто Путин признал погромщиков в Махачкале "социально близкими" для себя людьми. Он сам подталкивал россиян к мысли, что ХАМАС - "хорошо", а Израиль - "плохо".

"В конце концов, это же он сказал, что ХАМАС хороший, а Израиль плохой. Исходя из этого они и действовали. А то, что попутно разгромили аэродром и намылили нескольким силовикам шеи, так такие мелочи царя не волнуют", - заявил он.

Путин "перевел стрелки" по поводу Дагестана на Украину

Ранее Путин в рамках своего совещания по Дагестану 30 октября обвинил третьи стороны в попытке дестабилизировать ситуацию в РФ. По его словам, к этому причастны США и Украина. При этом Путин больше запомнился своими "нервными" движениями, которые демонстрировал на заседании: он отметился странной "игрой" с часами.

Слова Путина о причастности Запада к "бедам" России прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Он "умилился" тому, как диктатор обвиняют всех, кого можно, вместо того, чтобы признать собственные ошибки.

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