Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби "умилился" классической риторикой режима РФ, к которой Путин прибегает, комментируя антисемитские акции в Махачкале.
Ранее диктатор нашел "виновных" в погромах в Дагестане, обвинив в протестах США и их "сателлитов". Эту тему Путин комментировал в рамках заседания 30 октября. По словам Кирби, это довольно "мило".
"Ну разве это не мило? Это классическая российская риторика, не так ли? Когда что-то идет плохо в вашей стране, просто вините в этом кого-то другого, вините в этом внешние влияния", - цитирует "Голос Америки".
В своем заявлении Кирби подчеркнул, что Запад не причастен к событиям в Махачкале. По его словам, нужно называть вещи своими именами. Антисемитские акции в Дагестане - это проявление ненависти, фанатизма и запугиванием евреев. "Порядочный лидер назвал бы это так, как оно есть, как президент Байден назвал это здесь, в этой стране, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Запад", - указал Кирби.
Представитель Белого дома считает, что соответствующие акции сопоставимы с еврейскими погромами конца 19-го и начала 20-го века. То, что Путин не осуждает соответствующее насилие, "красноречиво" свидетельствует о его отношении к событиям, подчеркнул чиновник.
Он назвал путинские заявления о причастности Запада и других сторон к погромам в РФ "классической риторикой" главы Кремля.
Путин обвинил Запад и Украину в дагестанских погромах
В последние дни в Дагестане бушуют антиеврейские протесты на фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС. 29 октября сотни человек устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за прилета рейса из Тель-Авива.
30 октября, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Путин заявил, что Запад, в частности США вместе с Украиной, пытаются "ложью" и "психологическими провокациями" дестабилизировать ситуацию в России. Также он заявил, что именно Вашингтон стоит за "бойней в Украине". При этом в рамках совещания Путин запомнился странной "игрой" со своими наручными часами.