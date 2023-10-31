Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США "умилился", насколько классической для режима РФ является нынешняя риторика Путина.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби "умилился" классической риторикой режима РФ, к которой Путин прибегает, комментируя антисемитские акции в Махачкале.

Ранее диктатор нашел "виновных" в погромах в Дагестане, обвинив в протестах США и их "сателлитов". Эту тему Путин комментировал в рамках заседания 30 октября. По словам Кирби, это довольно "мило".

"Ну разве это не мило? Это классическая российская риторика, не так ли? Когда что-то идет плохо в вашей стране, просто вините в этом кого-то другого, вините в этом внешние влияния", - цитирует "Голос Америки".

В своем заявлении Кирби подчеркнул, что Запад не причастен к событиям в Махачкале. По его словам, нужно называть вещи своими именами. Антисемитские акции в Дагестане - это проявление ненависти, фанатизма и запугиванием евреев. "Порядочный лидер назвал бы это так, как оно есть, как президент Байден назвал это здесь, в этой стране, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Запад", - указал Кирби.

Представитель Белого дома считает, что соответствующие акции сопоставимы с еврейскими погромами конца 19-го и начала 20-го века. То, что Путин не осуждает соответствующее насилие, "красноречиво" свидетельствует о его отношении к событиям, подчеркнул чиновник.

Он назвал путинские заявления о причастности Запада и других сторон к погромам в РФ "классической риторикой" главы Кремля.

Путин обвинил Запад и Украину в дагестанских погромах

В последние дни в Дагестане бушуют антиеврейские протесты на фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС. 29 октября сотни человек устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за прилета рейса из Тель-Авива.

30 октября, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Путин заявил, что Запад, в частности США вместе с Украиной, пытаются "ложью" и "психологическими провокациями" дестабилизировать ситуацию в России. Также он заявил, что именно Вашингтон стоит за "бойней в Украине". При этом в рамках совещания Путин запомнился странной "игрой" со своими наручными часами.

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