Подозреваемый в жестоком убийстве доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Барковской рассказал, почему пошел на преступление.
Видео с признанием задержанного опубликовано на официальном сайте МВД России.
26-летний уроженец одной из среднеазиатских республик признался, что убил двух женщин и ранил 6-летнего ребенка из-за 20 тысяч рублей (7,4 тысячи гривень), которые ему не выплатили за работу.
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Он признался, что схватил нож в доме пострадавших и напал сначала на мать преподавательницы, затем на саму Барковскую, а потом на ее маленькую дочь. Женщины скончались на месте. Девочка находится в больнице.
Известно, что семья наняла строителя для возведения третьего этажа в частном доме. О нападении рабочего смогла сообщить дочь преподавательницы. Раненая девочка позвонила другу матери и попросила привезти бинты. Мужчина вызвал экстренные службы. Вскоре подозреваемый был задержан.
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