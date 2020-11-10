Мужчина убил двух женщин и ранил 6-летнего ребенка из-за 7,4 тысячи гривень.

Подозреваемый в жестоком убийстве доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Барковской рассказал, почему пошел на преступление.

Видео с признанием задержанного опубликовано на официальном сайте МВД России.

26-летний уроженец одной из среднеазиатских республик признался, что убил двух женщин и ранил 6-летнего ребенка из-за 20 тысяч рублей (7,4 тысячи гривень), которые ему не выплатили за работу.

Читайте такжеВ Питере школьник снял скальп с матери при помощи мачете и напал на медиков

Он признался, что схватил нож в доме пострадавших и напал сначала на мать преподавательницы, затем на саму Барковскую, а потом на ее маленькую дочь. Женщины скончались на месте. Девочка находится в больнице.

Известно, что семья наняла строителя для возведения третьего этажа в частном доме. О нападении рабочего смогла сообщить дочь преподавательницы. Раненая девочка позвонила другу матери и попросила привезти бинты. Мужчина вызвал экстренные службы. Вскоре подозреваемый был задержан.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН