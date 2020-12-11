В течение десяти минут мужчина рассказывал на видео об их отношениях.

В Краснодарском крае мужчина убил свою девушку и её младшего брата, и рассказал об этом в сети.

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Так, 32-летний Акшин Гусейнов снял видео на фоне тела убитой им 26-летней Виктории Макаровой и рассказал, что она ему изменяла.

В течение десяти минут мужчина рассказывал об их отношениях и в конце заявил, что сейчас поедет к её маленькому брату, будет пытать его и задушит.

"Я хочу вам сразу всем сказать — я адекватный, я в себе. Убил я её в гневе, да. Как это всё произошло. Она призналась 3 декабря мне в измене, не просто в измене, а то, что она с августа месяца спит с другим парнем. Она мотивировала это тем, что мы типа пока что не живем вместе и что она считает себя свободной девушкой. Но при этом мы с ней каждый день общались, виделись. Я давал ей постоянно деньги, покупал новые вещи. Я заботился о ней, старался сделать так, чтобы всё было хорошо. Убил я её не из-за измены. Убил я её потому, что понимал: обратного пути нет", - сказал Гусейнов.

Также мужчина сказал, что после этого возьмёт автомобиль и поедет к Черному морю.

В следственном комитете РФ сообщают, что возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Армавира, подозреваемого в убийстве 26-летней женщины и ее 9-летнего брата с особой жестокостью (ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, днем 10 декабря 2020 года между подозреваемым и сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры он нанес ей множество ударов в область головы, после чего переместил тело погибшей в ванну.

Затем злоумышленник на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где совершил убийство 9-летнего брата погибшей. После произошедшего скрылся.

В сети появилось видео, на котором мужчина приехал к морю и бросил авто. В телеграм-каналах указывают, что на видео - Гусейнов.

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Автор: УНИАН