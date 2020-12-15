Обвиняемый Соколов признался, что застрелил свою любовницу, расчленил тело и попытался утопить останки в реке.

Обвиняемый в убийстве своей невесты и бывшей студентки Анастасии Ещенко российский историк Олег Соколов произнес последнюю речь в суде Санкт-Петербурга.

Читайте также"Отпусти меня!": в сеть слили видео ссоры российского историка с аспиранткой перед убийствомКак пишет Meduza, Соколов признался, что застрелил ее, расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке. По его словам, он «не только считает, что должен быть наказан по закону, но и желает быть наказан, дабы искупить совершенное преступление». При этом он переложил часть вины на убитую, отметив, что он «слишком сильно ее любил и слишком сильно доверял», а она своим поведением, изменами, агрессией и оскорблениями довела его до безумия.

«Я хочу быть наказанным за то, что я совершил, а не за то, что мне вменили... – страшный садист, эдакий профессор Мориарти из рассказов о Шерлоке Холмсе и юная невинная девушка, которую он убивает ради удовлетворения своих садистских комплексов», – заявил он.

Обвинение попросило для него 15 лет колонии, защита – больше восьми лет, указывая в качестве смягчающих обстоятельств то, что Соколов признал вину, помогал следствию, а также наличие у него детей и хронических болезней.

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В ноябре 2019 года 63-летнего преподавателя достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. С собой у Соколова был рюкзак, в котором лежали две отрезанные женские руки.

Историк признался, что убил свою сожительницу. Он четыре раза выстрелил в нее из обреза и расчленил тело.

Соколова арестовали и уволили из университета.

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Приговор ему огласят 25 декабря.

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Автор: Катерина Шварц