Ранее стало известно, что за отправку "на СВО" Путин помиловал одного из исполнителей убийства Немцова.

Чеченец Тамерлан Эскерханов, ранее осужденный за соучастие в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, был не просто помилован за отправку "на СВО". Ему предоставили весьма комфортные условия службы, никак не связанные с участием в боевых действиях, пишут российские оппозиционные СМИ.

Так, по данным издания "Медуза", Эскерханов служит "в комфортных и безопасных условиях".

"Об освобождении Эскерханова, получившего наказание в виде 14 лет лишения свободы, сообщили государственные информагентства ТАСС и РИА Новости. По их данным, он был помилован в марте и воюет в Украине в качестве "штурмовика", — сказано в сообщении.

Видео дня

Однако "Новая газета Европа" выяснила, что Эскерханов в боевых действиях участия не принимает, а охраняет руины металлургических комбинатов "Азовсталь" и "Завод имени Ильича" в оккупированном Мариуполе. При этом к Эскерханову "на фронт" приезжают его родственники. "Бойцы" его подразделения, а следовательно и он сам, имеют право каждые полгода ездить в отпуск. Также убийца Немцова исправно получает все "военные выплаты".

"Собственно, сам Эскерханов в данный момент в таком отпуске и находится. Он приехал на побывку в родное село в начале августа, и односельчане встретили его как настоящего героя. Новость разлетелась, и именно таким образом и стало известно о том, что Эскерханов находится на свободе", — говорится в публикации.

По мнению источников издания, таким же образом из тюрьмы могут освободить Заура Дадаева, которого считают главным исполнителем убийства Немцова. На сегодня он — единственный из осужденных за убийство Немцова, кто остается в зоне, подконтрольной российскому государству. Еще двое осужденных — братья Анзор и Шадид Губашевы — были переведены в Чечню и "формально отбывают срок" в чеченской колонии Чернокозово.

"16 февраля этого года именно из этой колонии по УДО вышел на свободу убийца Анны Политковской Джабраил Махмудов. Хотя фактически Махмудов был освобожден даже раньше, так как в 2022 году Наурский районный суд, к которому относится Чернокозово, заменил ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы", — узнали журналисты.

Убийства Немцова и Политковской

Напомним, Борис Немцов – известный российский оппозиционер, он поддерживал Украину и был критиком режима Владимира Путина. Его застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы - на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля.

Убийство Немцова вызвало широкий резонанс как в РФ, так и за рубежом и было воспринято как нападение на свободу слова и политическую оппозицию в стране. Пятеро человек были осуждены за исполнение этого убийства, однако заказчики преступления так и не были названы.

Российская оппозиционная журналистка Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года. Мотивы и заказчика преступления следствию установить не удалось. Одним из основных направлений ее работы была тема Чечни.

Вас также могут заинтересовать новости: