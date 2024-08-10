Утверждается, что он подписал годовой контракт с Минобороны РФ

Один из исполнителей убийства российского оппозиционера Бориса Немцова был помилован и отправлен на фронт в Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Речь идет о Темирлане Эскерханове, который, как посчитало следствие, занимался слежкой за Немцовым и указал убийцам место, где будет удобнее всего убить политики. В 2017 году его осудили на 14 лет тюрьмы.

"Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО", – рассказал собеседник агентства.

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Утверждается, что контракт с Эскерхановым подписан на год. Впрочем ранее российские оппозиционные СМИ неоднократно отмечали, что все контракты с Минобороны РФ являются де-факто бессрочными, поскольку они автоматически пролонгируются, пока идет война.

Также сообщается, что все остальные соучастники убийства Немцова по–прежнему находятся в колонии, поскольку не захотели участвовать в "СВО".

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов, видный российский оппозиционер и критик режима Владимира Путина, был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля. Немцов активно выступал против коррупции в РФ, аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Убийство Немцова вызвало широкий резонанс как в России, так и за рубежом и было воспринято как нападение на свободу слова и политическую оппозицию в стране. Пятеро человек были осуждены за исполнение этого убийства, однако заказчики преступления остались неизвестными, что повлекло сомнения в прозрачности расследования.

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