Молодой человек написал своим знакомым, что убил девушку, потому что ему были нужны деньги на очередную дозу мефедрона.

В Новосибирске молодой человек убил свою девушку ради денег на наркотики.

Читайте такжеРоссиянка под наркотиками устроила дебош в самолете: ее связали веревкой и скотчем (видео)Об этом пишет Медуза.

В ночь на 7 марта полиция обнаружила в квартире дома на улице Кошурникова труп 17-летней девушки. Она погибла от множественных ножевых ранений в области шеи.

Выяснилось, что 19-летней сожитель девушки убил её, похитил деньги и отправился на такси к знакомой в Кемерово. Автомобиль попал в аварию, после чего он пересел в машину дальнобойщика. Полицейские вышли на связь со знакомой парня и задержали его на месте встречи.

Как пишет телеграм-канал Mash Siberia, молодой человек написал своим знакомым, что убил девушку, потому что ему были нужны деньги на очередную дозу мефедрона.

«Я до последнего не думал, что могу это сделать. Просто представь, насколько ты в животное превращаешься», - цитирует издание одну из его переписок. После этого он также написал, что «поехал выпиливаться».

По данным СМИ, девушка погибла в собственный день рождения. Ранее она неоднократно жаловалась в соцсетях, что ее парень «наркоман и абьюзер», и просила помощи психотерапевта.

«Отношения у них были сложные. Он ее избивал, у меня есть переписки, где она жалуется на насилие, унижение… Я пыталась помочь ей, но она отказалась», - рассказала сестра подозреваемого в убийстве «Комсомольской правде».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН